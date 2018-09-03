Минск, 3 сентября, 2018, 10:03 — ИА Регнум. Руководители стран «нормандской четверки» должны провести еще один раунд переговоров для того, чтобы выработать механизм контроля за выполнением Минских договоренностей. Об этом в интервью онлайн-изданию TUT. by заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Переговоры в «нормандском формате». Минск. 2015

Отвечая на вопрос, почему стороны конфликта в Донбассе не соблюдают Минские соглашения, глава внешнеполитического ведомства республики отметил, что необходимо создать механизм, с помощью которого можно будет отслеживать соблюдение соглашений.

«Возможно, нужно, чтобы главы государств собрались в очередной раз и договорились о том, что нужно ещё дополнительно сделать, чтобы существовал чёткий механизм контроля за выполнением Минских соглашений», — подчеркнул Макей.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что после убийства главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко невозможно разговаривать о каких бы то ни было переговорах в «нормандском формате».

Читайте также: Лавров: После убийства Захарченко встречи в нормандском формате не будет