Гватемала, 3 сентября, 2018, 10:05 — ИА Регнум. 2 сентября гватемальские сейсмологи зарегистрировали 26 взрывов в вулкане Фуэго, передает телеканал TeleSur.

Николай Ярошенко. Извержение вулкана. 1898

По словам представителей национального института сейсмологии Гватемалы, взрывы были слабыми и умеренными, высота выбросов составила 4,3 км. Сильные ливни привели к возникновению лахаров — потоков из вулканического пепла, лавы и грязи, которые движутся вниз по склонам к западу и юго-западу и тащат ветви деревьев и блоки породы диаметром до двух метров.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате извержения вулкана Фуэго 3 июня были стерты с лица земли три деревни. Погибли более 160 человек, более двухсот числятся пропавшими без вести. Вулкан расположен в 50 км к западу от столицы Гватемалы.