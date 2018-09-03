Пермь, 3 сентября, 2018, 10:04 — ИА Регнум. В Пермском аэропорту «Большое Савино» из-за неудовлетворительных погодных условий были задержаны пять рейсов, сообщает 3 сентября 59.ru.

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«Сейчас у нас задерживается достаточно много рейсов, так как ночью из-за тумана был введен режим ограниченной видимости», — подчеркнули в пресс-службе аэропорта.

Несколько рейсов были запланированы в Турцию, в город Анталья, один лайнер должен был совершить перелет до Санкт-Петербурга, другой до Москвы. Рейсы в Турцию задержали аж на семь часов.