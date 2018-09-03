Киев, 3 сентября, 2018, 09:58 — ИА Регнум. Государственный долг Украины на конец июня 2018 года составил 67% ВВП, заявила заведующая отделом государственных финансов экспертно-аналитического центра «Оптима» Татьяна Богдан, сообщает 3 сентября «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

По ее словам, допустимое значение госдолга к ВВП — 50%. Также на Украине госдолг составляет 222,5% доходов госбюджеты, тогда как допустимый уровень — 150%. В сложившейся ситуации на Украине возможен «эффект снежной лавины»: из-за высоких кредитных рисков процентные ставки на рынке будут расти, что, в свою очередь, создаст давление на должников по кредитам. В результате может запуститься «спираль кризисных событий».

Напомним, системный кризис на Украине начался после «Евромайдана» 2013−2014 годов.