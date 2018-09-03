Кабул, 3 сентября, 2018, 09:45 — ИА Регнум. Великобритания не должна сидеть сложа руки, страна обязана противостоять террористической угрозе, исходящей от групп боевиков, действующих на территории Афганистана. Об этом заявил глава министерства обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон в интервью телеканалу Sky News.

Sntat.ru Террорист

По его словам, афганские боевики «представляют собой реальную угрозу для Великобритании, и мы должны действовать, чтобы не произошло в будущем террористических атак «в стиле Манчестера».

«Мы видим, что террористические группы, действующие здесь, в Афганистане, связаны не только с Британией, но и со всей континентальной Европой», — подчеркнул Уильямсон.

Также телеканал отмечает, что из Ирака и Сирии в Афганистан прибыли тысячи иностранных террористов.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая на «Манчестер-арене» произошел теракт во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, в результате чего погибло 22 человека, более 60 получили ранения.

Читайте также: Теракт в Манчестере: Перед трагедией Абеди ездил в Германию