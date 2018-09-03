Киев, 3 сентября, 2018, 09:36 — ИА Регнум. Танковая бригада из оперативных резервистов второй очереди создана на Украине, заявил командующий сухопутных войск ВСУ Сергей Попко, сообщает 2 сентября «Украинский военный портал».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По его словам, пятая отдельная танковая бригада корпуса резерва создана из военнослужащих оперативного резерва второй очереди. Военные проходят обучение, проводят слаживание подразделений на уровне рот, а завершится их подготовка тактическими учениями с боевой стрельбой.

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Напомним, после начала гражданской войны на Украине создали новую систему военного резерва. Она состоит из оперативного и мобилизационного резерва, а первый тип резерва в свою очередь подразделяется на первую и вторую очереди. В первый тип резерва входят бывшие военнослужащие.