Москва, 3 сентября, 2018, 09:41 — ИА Регнум. С 9 по 23 сентября в ознаменование 190-летия со дня рождения великого русского писателя Льва Толстого в Москве, Туле и в усадьбе «Ясная Поляна» пройдёт Фестиваль искусств «Лев Толстой глазами музыкантов». Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры РФ.

Илья Репин. Лев Николаевич Толстой в кабинете под сводами. 1891

В рамках фестиваля прозвучат как известные музыкальные произведения по мотивам романов выдающегося прозаика, так и премьеры. 9 сентября, в день рождения писателя, в Государственном музее Л. Н. Толстого в Москве прозвучат фрагменты из опер и балетов по романам «Анна Каренина», «Война и мир», «Хаджи-Мурат». 16 сентября в программе «По Толстому» в Колонном зале Дворянского собрания Тулы выступят Струнный квартет Московской консерватории, Тульский государственный хор и Камерный хор Московской консерватории. А 23 сентября в усадьбе Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» состоится российская премьера оперы «Воскресение» американского композитора Тода Маковера.