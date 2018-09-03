Москва, 3 сентября, 2018, 09:20 — ИА Регнум. Рубль ускорил восстановление к бивалютной корзине ближе к завершению торгов 31 августа, причем в паре с евро курс укрепился почти на 1,3%, отражая ситуацию на форексе, где доллар перешел к активному росту против основных конкурентов. Пара доллар/рубль обосновалась ниже 67,50 руб., а евро/рубль закрылась на отметке 78,20 руб., заявил корреспонденту аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«Локальный отскок российской валюты был обусловлен временным облегчением на развивающихся площадках на фоне коррекции турецкой лиры и некоторой стабилизации аргентинского песо. Однако это лишь затишье, и общая картина в этом сегменте по-прежнему указывает на угрозу широкого распространения кризиса. Данный фактор, помимо внутреннего давления, будет довлеть над рублем и способствовать усилению оттока капитала из РФ по мере усугубления ситуации, исправить которую властям EM-стран будет не так-то просто», — полагает эксперт.

Негатива добавляют коррективные сигналы с рынка нефти. Brent в основном консолидировалась 31 августа и торгуется с небольшим медвежьим уклоном на утренней сессии 3 сентября. Ключевым локальным сопротивлением остается уровень $78. Буровая активность в США на прошлой неделе выросла, что сдерживает энтузиазм покупателей, которые теперь опасаются увеличения запасов и объемов добычи на сланцевых месторождениях.

«Если текущая консолидация превратится в полноценную коррекцию, робкие попытки восстановления рубля сойдут на нет. Также российская валюта подвержена давлению со стороны отношения к риску, которое продолжает ухудшаться на фоне агрессивной риторики Трампа», — считает Ковалев.

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