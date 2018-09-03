Санкт-Петербург, 3 сентября, 2018, 09:14 — ИА Регнум. Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело в отношении мужчины, устроившего хулиганскую стрельбу из окна своей квартиры в Московском районе города.

w100pebble Правосудие

Как сообщалось, 2 сентября около 16:00 от дома 76 по улице Костюшко в полицию поступило сообщение о хлопках, напоминающих выстрелы.

Прибывшие на место сотрудники полиции и бойцы спецназа СОБР оцепили здание и предприняли другие меры, чтобы обезопасить граждан.

Затем в одной из квартир дома они задержали 44-летнего гражданина, который из хулиганских побуждений из своего охотничьего ружья произвел несколько выстрелов из окна.

К счастью, от стрельбы никто не пострадал. Тем не менее мужчине грозит серьезное наказание за преступную стрельбу.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в результате стрельбы пострадавших нет, материальный ущерб не причинен.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемому избрана мера пресечения — подписка о невыезде.