Екатеринбург, 3 сентября, 2018, 09:13 — ИА Регнум. В Екатеринбурге с 29 августа по 2 сентября включительно досрочно проголосовали 4788 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в горизбиркоме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Наиболее активно на участки идут жители Орджоникидзевского района. Там явка на досрочное голосование уже составила 1991 человек. При этом наибольший избирательный ажиотаж отмечается в одномандатных округах номер 14 и 15, где свои голоса уже отдали соответственно 757 и 793 человека.

Напомним, выборы пройдут 9 сентября. Жители столицы Среднего Урала изберут депутатов городской думы.