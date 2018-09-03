Берлин, 3 сентября, 2018, 09:11 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан намерен изменить систему донорства органов и сделать это явление нормой. Этим он поделился с журналистами издания BILD 2 сентября.

(сс) Pochestorie Труп

По задумке Шпана, каждый немецкий гражданин после своей смерти будет рассматриваться как донор, если при жизни он не дал письменного несогласия на использование своих органов. Кроме того, семья умершего также должна выразить свое несогласие.

«Я выступаю за двойное подтверждение несогласия, — сказал Шпан. — Только так донорство может стать обыденным явлением».

Критики считают такую практику посягательством государства на свободу личности, и все предыдущие попытки политиков искусственно увеличить число доноров не увенчались успехом. Шпан предлагает поднять эту тему для обсуждения в Бундестаге.

По его словам, ему крайне интересно услышать мнение канцлера Германии Ангелы Меркель по этому вопросу. Сам Йенс Шпан уже много лет назад дал согласие на возможность использования его органов после смерти.