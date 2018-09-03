Кемерово, 3 сентября, 2018, 08:45 — ИА Регнум. Полиция Новокузнецка оцепила торговый центр «Сити-Молл» из-за «угрозы жизни горожан»: в здание не запускают ни покупателей, ни сотрудников, сообщают местные СМИ.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Полиция

«Позвонил мужчина, сказал, что его попросили что-то заложить в торговый центр, а он отказался. Сейчас в ТЦ всё проверяют», — отметил «Газете Кемерова» источник.

В пресс-службе ГУ МВД информацию пока не комментируют.

Тем временем ресурс city-n.ru отмечает, что снаружи никаких видимых ЧП не наблюдается, и что, возможно, правоохранительные органы проводят учебные мероприятия.

Напомним, что весной по многим регионам России прокатилась волна звонков о минировании зданий.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на среду, 28 марта, в городе Кемерово из-за таких сообщений были эвакуированы четыре здания: два кафе — «Баржа» и «Мясорубка», ТЦ «Байконур» и бар «Четыре стихии».