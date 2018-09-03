Усть-Кут, Иркутская область, 3 сентября, 2018, 08:38 — ИА Регнум. Спасатели подтвердили худшие опасения, связанные с поисками вертолёта Ми-8 авиакомпании «Ангара», пропавшего 2 сентября в Иркутской области. Все трое членов экипажа, не вышедшего на связь после вылета из аэропорта Усть-Кута в Казачинско-Ленский район для проведения аэрофотосъемки, погибли. Это подтвердили в Сибирском региональном центре МЧС РФ после того, как спасатели добрались до места ЧП.

Максим Цуканов ИА REGNUM Вертолет Ми-8

«Спасатели МЧС России, пешком добравшись до места крушения вертолёта, сообщили о трёх погибших. В настоящее время принимается решение о транспортировке тел с места аварии», — отмечается в официальном сообщении МЧС.

Как уже сообщало ИА REGNUM, связь с вертолётом Ми-8 пропала после вылета экипажа из аэропорта Усть-Куты для проведения аэрофотосъемки. Ранее спасатели сообщили, что предполагаемое место падения вертолёта находится в 290 километрах на юго-восток от города Усть-Кут. Найти пропавшую машину удалось после того, как периметр поисков был расширен.