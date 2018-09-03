Иркутск, 3 сентября, 2018, 08:32 — ИА Регнум. День Байкала, который отмечается ежегодно в первое воскресенье сентября, призван напомнить о глобальной значимости уникального озера и о важной миссии по его сохранению. Об этом ИА REGNUM сообщили в Законодательном собрании Иркутской области.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Озеро Байкал

Дата введена постановлением парламента Иркутской области. В этом году празднование пришлось на 2 сентября.

«На человечество и в первую очередь на местных жителей возложена огромная ответственность по сохранению великого озера. Высокая антропогенная нагрузка, растущий туристический поток создают угрозу для хрупкой экосистемы. Это касается не только деятельности промышленных предприятий, но и осознанного отношения каждого человека, приезжающего на берега Байкала», — говорится в сообщении областного парламента.

Председатель иркутского Заксобрания Сергей Брилка подчеркнул, что залогом сохранения Байкала является осмысленный комплексный подход к развитию Прибайкальских районов.

«Мы, безусловно, должны создавать комфортные условия для жизни людей в поселениях на Прибайкальской территории, однако важно помнить, что озеро имеет мировую ценность, и подход к освоению и развитию территории должен быть всесторонне взвешенным, позволяющим сохранить баланс», — сказал он.

Добавим, мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Байкала, состоялись в Иркутской области на нескольких площадках. Желающие могли посетить ярмарку изделий народного творчества, выставку картин, бесплатный киносеанс, на котором демонстрировался фильм о Байкале. Кроме того, был дан старт акции #Скажи_мусору_НЕТ, которая продлится до 8 сентября, сообщили ИА REGNUM в правительстве Иркутской области.

Напомним, День Байкала был учреждён в 1999 году, однако не все жители Иркутской области знают об этом празднике.

«Я, например, даже и не знала, что День Байкала. Мне даже стыдно стало», — сказала горожанка корреспонденту телеканала «Вести-Иркустк».

"Давайте сделаем так, чтобы наш Байкал всё-таки был чист, и все реки его и притоки были чистыми. Вот и всё. Вода ведь это самое главное. Вот и всё», — говорят жители Иркутска, отвечая на вопрос журналистов, как надо праздновать День Байкала.

Также иркутяне считают, что необходимо убирать мусор на Байкале:

«Это наше достояние. И если это День Байкала, то нужно его как-то облагораживать».

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