Пенза, 3 сентября, 2018, 08:31 — ИА Регнум. За последние полвека число людей преклонного возраста выросло почти в два раза, число работающих граждан значительно сократилось, поэтому реформу проводить, конечно, нужно, заявила корреспонденту ИА REGNUM декан историко-филологического факультета Пензенского государственного университета (ПГУ), профессор, доктор исторических наук Ольга Сухова.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

Но только одним повышением пенсионного возраста проблемы в пенсионной системе РФ не решить, это должна быть целая система мер по повышению качества жизни пенсионеров.

«Любая реформа — это всегда болезненно. Но проведение пенсионной реформы в России неизбежно, потому что сокращается количество трудоспособных граждан. При этом нужен компромисс с точки зрения социальной защищенности», — высказала свое мнение Сухова.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»