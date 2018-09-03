Вашингтон, 3 сентября, 2018, 08:06 — ИА Регнум. С тех пор как Россия «аннексировала» Крым, США неоднократно вводили санкции против Москвы, которая либо игнорировала их, либо попросту над ними насмехалась. Теперь же ситуация может измениться: Сенат США предложил закрыть российским государственным банкам доступ к кредитам в долларах. Такой шаг, воспринятый премьер-министром страны Дмитрием Медведевым в качестве «объявления экономической войны», может вынудить Кремль пойти на ответные меры, и ему есть чем ответить, пишет Джош Коэн в статье для американского издания The National Interest.

Цитата из кф «Александр Невский» реж Сергей Эйзенштейн,Дмитрий Васильев. 1938. СССР Противостояние

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Автор указывает, что желание законодательного органа США наказать Россию за «вмешательство в выборы, ее войну на Украине и отравление бывшего разведчика в Великобритании» понятно. Вместе с тем Вашингтон должен быть готов к ответным мерам Москвы, которые могут затронуть интересы США по целому спектру направлений.

Во-первых, уверен Коэн, Кремль может ответить в киберпространстве. Так, в компании Microsoft недавно сообщили, что хакеры, «связанные с российскими» военными, уже начали кампанию против трех американских кандидатов, готовящихся к предстоящим в ноябре выборам. Кроме того, директор национальной разведки Дэн Коутс отметил, что Москва «по-прежнему нацелена на подрыв американской демократии».

При этом эксперты по вопросам безопасности выборов предупреждают, что у Москвы, возможно, имеется возможность оказать материальное влияние на исход промежуточных выборов. И если учесть антипатию между членами Республиканской и Демократической партий, несложно представить себе, к чему может привести такое вмешательство, если под вопросом окажутся места в палате представителей и сенате. По словам автора, пересчет голосов в штате Флорида в 2000 году покажется «прогулкой в парке» по сравнению с этим.

Во-вторых, президент России Владимир Путин может ответить тем, что начнет «бряцать ядерным оружием». В частности, во время своего послания к Федеральному собранию глава Кремля объявил о создании нескольких ядерных ракет, а также показал видеосимуяцию удара по Флориде.

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«Для Кремля не составит никакой сложности усилить напряженность с помощью обострения ядерной риторики», — подчеркнул автор, указывая на то, что Россия может выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности или отказаться продлевать договор СНВ-3, что может положить начало новой ядерной гонке.

В-третьих, Москва может пойти на эскалацию «войны против Украины». В частности, уверен Коэн, Кремль может «ввести дополнительные войска и вооружение на восток Украины» для повышения давления на Киев, а также взять под свой полный контроль Азовское море, где, по некоторой информации, уже находится сорок военных кораблей, которые останавливают и всячески досаждают украинским и международным судам, проходящим в регионе.

«В ответ на это Украина повысила число своих военно-морских патрулей, поэтому легко себе представить, что Москва может легко спровоцировать вооруженное столкновение в Азовском море, которое может стать предлогом для значительной военной эскалации в регионе», — заявил автор, указав, что тому же курсу Кремль следовал в 2008 году перед войной с Грузией.

Наконец, Кремль может пойти на обострение военных противоречий и в ЕС, например, развернув ядерные ракеты в Калининграде. Этот же анклав, граничащий с Польшей и Литвой, может стать базой для крупномасштабных военных учений, симулирующих нападение на прибалтийских членов НАТО, а также оккупацию шведского острова Готланда в Балтийском море.

Более того, главе Кремля не надо даже полагаться на свои вооруженные силы для нанесения вреда интересам США. Ему достаточно, например, открытым образом увеличить политическую и экономическую поддержку Северной Кореи, тем самым будет ослаблена способность Вашингтона оказывать давление на Пхеньян с целью заставить его отказаться от своей ядерной программы.

«Если учесть, что КНДР по-прежнему находится на пороге получения возможности достать до континентальной части США с помощью своих баллистических ракет, подобное развитие событий представляет собой значительный удар по американским интересам», — отметил Коэн.

Путин, продолжает автор, может также добить Дейтонские соглашения, с помощью которых была прекращена гражданская война в Боснии и Герцеговине. Для этого ему нужно лишь поддержать независимость Республики Сербской.

«Этим Путин достигает тройного успеха: создает Республику Сербскую в качестве клиента России в самом сердце Балкан, вновь разжигает огонь войны в Боснии, а также вынуждает сербских политиков поддержать Республику Сербскую, тем самым ставя крест на возможностях Белграда войти в Европейский союз», — подчеркнул Коэн.

Безусловно, заключает автор, угрозы Медведева могут оказаться простым блефом, и Россия в ответ на долларовые санкции лишь заняла более плотную выжидательную позицию в попытке переждать экономический шторм. Тем не менее если санкции подтолкнут российскую экономику на грань коллапса, что будет грозить стабильности действующей в России власти, Москва может пойти на непредсказуемые шаги, поэтому американским политикам нужно быть готовыми.

Напомним, с 27 августа Вашингтон расширил санкционный список против России в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Санкции планируется вводить двумя этапами. Первый предполагает запрет поставок продукции двойного назначения. Второй же, который вступает в силу, если Москва не предоставит гарантий отказа от применения химического оружия, включает в себя ужесточение существующих мер.