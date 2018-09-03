Заринск, Алтайский край, 3 сентября, 2018, 08:04 — ИА Регнум. Машинный парк пожарно-аварийной спасательной службы «Алтай-Кокса» увеличился на один автомобиль — пожарную автоцистерну, которая повысит эффективность работы спасателей, сообщает 3 сентября пресс-служба предприятия.

AuX64 Пожарный автомобиль

«Автомобиль оснащен инновационными средствами пожаротушения. В одном из отсеков — установка тушения компрессионной пеной», — говорится в сообщении.

Специалисты предприятия отмечают, что пена имеет плотную структуру, что позволяет резко снижать температуру в зоне горения, значительно сокращать время тушения, минимизировать риск тления и повторного возгорания.

В настоящее время в пожарно-аварийной службе предприятия трудится более ста человек. Она полностью оснащена техникой и оборудованием, необходимым для проведения аварийно-спасательных работ. В автопарке — шесть пожарных автомобилей. Основная задача подразделения — профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций на производстве.

«Алтай-Кокс» — крупный производитель кокса и химической продукции. Расположен в городе Заринск Алтайского края.