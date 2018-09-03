Париж, 3 сентября, 2018, 08:03 — ИА Регнум. Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад одержал победу в гражданской войне в стране, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире телеканала France-Inter.

Иван Шилов ИА REGNUM Военный конфликт в Сирии

«Асад победил в войне, но он не добился мира», — считает Ле Дриан.

Глава МИД Франции также отметил сложную ситуацию, которая сложилась в Идлибе, добавив, что мир в Сирии невозможен без поддержки международных посредников.

Как сообщало ИА REGNUM, провинция Идлиб находится на семьдесят процентов под контролем исламистских группировок, ее еще называют «джихадистким раем». Основную роль там играет группировка «Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Именно она, по данным Минобороны РФ, под руководством британских спецслужб занимается подготовкой провокации по «химатаке». Возврат провинции под юрисдикцию сирийского правительства будет означать точку невозврата в гражданской войне.

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