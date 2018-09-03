Ульяновск, 3 сентября, 2018, 07:55 — ИА Регнум. В Ульяновской области завершилось обвинительным приговором уголовное дело в отношении местного жителя, который нападал на женщин — одна из них была убита, второй удалось отбиться от злоумышленника. Как сообщает следственное управление СКР, мужчине нужны были от жертв деньги на спиртное.

Пьер Поль Прюдон. Правосудие и Божественное возмездие, преследующие Преступление. 1808

Приговор выслушал житель одного из ульяновских сёл, который был признан в убийстве и разбое. Следствие установило, что его жертвами становились женщины. Одна из них была задушена, а тело сброшено в овраг. Приговором суда ему назначено 17 лет лишения свободы колонии строгого режима, также ему надлежит выплатить моральный вред родственникам потерпевшей в размере 2,5 млн рублей.

Согласно материалам дела, 3 января 2018 года подсудимый мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории социально-реабилитационного центра имени Е. М. Чучкалова в селе Ундоры, в ходе спонтанно возникшей ссоры избил 45-летнюю женщину.

«Совершив после этого в отношении женщины насильственные действия сексуального характера, подсудимый задушил ее, а тело спрятал в овраг. Установлено, что потерпевшая приехала в реабилитационный центр для лечения и отдыха из Самарской области. В ходе следствия мужчина пояснил, что убил из-за того, что жертва не дала ему деньги на спиртное», — говорят в следственном управлении.

После этого, по данным следствия, мужчина в селе Ундоры напал на местную жительницу, ударив её несколько раз стеклянной бутылкой. Он попытался забрать сумку, но сельчанка оказала ему сопротивление, и нападавший убежал.

Также в регионе раскрыто убийство, совершенное 25 августа 2018 года. Дело заведено в отношении ранее судимого 35-летнего жителя одного из сёл Барышского района. По версии следствия, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры ударил потерпевшего ножом, а тело на тележке отвез к соседнему селу и спрятал в лесопосадке, забросав ветками. Подозреваемый арестован. Расследование уголовного дела продолжается.