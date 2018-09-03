Чита, 3 сентября, 2018, 07:46 — ИА Регнум. Обнародованы подробности серьёзного ЧП на железной дороге, произошедшего сегодня, 3 сентября, в Читинском районе Забайкальского края. Как рассказал Zab.ru очевидец, сначала автомобиль, выехавший на пути, сбил «нечётный» состав: от удара его отбросило и он попал под «чётный».

Цитата с сайта zab.ru ДТП на железной дороге в Читинском районе Забайкальского края, Атамановка

Как уже сообщало ИА REGNUM, авария с участием легкового автомобиля и поезда с цистернами произошла на железнодорожном переезде в районе населённого пункта Атамановка Читинского района Забайкальского края. В результате происшествия водитель транспортного средства погиб, два пассажира автомобиля пострадали (ребёнок находится в реанимации, его состояние тяжёлое, взрослый госпитализирован в краевую клиническую больницу, его состояние средней степени тяжести).

В пресс-службе Забайкальской железной дороги, отметили, что причиной ДТП стало нарушение водителем автомобиля правил дорожного движения:

«Водитель легкового автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось».