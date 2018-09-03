Вашингтон, 3 сентября, 2018, 07:42 — ИА Регнум. Волеизъявление жителей Крыма, решивших вернуться в состав России, не позволяет Украине претендовать на полуостров. Об этом пишет американское издание The National Interest.

Митинг в поддержку референдума в Севастополе

По мнению обозревателя издания Дуга Бэндоу, пытаться передать регион Украине без согласия его жителей было бы неверным решением. По словам автора статьи, Крым, отвоеванный Российской империей у Турции, оставался российским в составе СССР вплоть до 1954 года.

Бэндоу отмечает, что подавляющее большинство населения полуострова состоит из этнических русских, которые в ходе референдума 2014 года о воссоединении Крыма с Россией сделали определенный выбор, и именно этот выбор не позволяет Киеву отныне претендовать на полуостров.

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Как сообщало ИА REGNUM, Крым был включен в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины и воссоединение с Российской Федерацией.

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