Киев, 3 сентября, 2018, 07:39 — ИА Регнум. Два гражданина Молдавии пытались пересечь границу Украины в Сумской области, сообщает 2 сентября пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

Dpsu.gov.ua В багажнике

Согласно сообщению, инцидент произошел в Сумской области на российско-украинской границе. Украинские пограничники остановили автомобиль Volvo, за рулем которого ехал гражданин Молдавии из России на Украину. Обыскав машину, пограничники обнаружили в багажнике скрывавшегося человека, который был спрятан за стиральной машиной и личными вещами водителя. Спрятанный человек оказался гражданином Молдавии, которому ранее был запрещен въезд на Украину сроком на три года.

В итоге жителю Молдавии, пытавшемуся незаконно проникнуть на территорию Украины, увеличили срок запрета въезда в страну до 10 лет. Въехать на Украину в багажнике ему также не позволили.

Напомним, ранее первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой заявил, что нелегальные мигранты представляют угрозу национальной безопасности для страны.