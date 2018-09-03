Берлин, 3 сентября, 2018, 07:27 — ИА Регнум. С помощью проведения масштабных военных учений «Восток-2018» Россия дает странам Запада мощный и недвусмысленный сигнал, об этом пишет немецкая газета Handelsblatt.

Иван Шилов ИА REGNUM Российское оружие

В статье издания сказано, что маневры, которые Россия проводит совместно с Китаем и Монголией, нацелены на демонстрацию ее военной мощи Североатлантическому альянсу. Также отмечается, что учения по своему размаху будут вполне сопоставимы с крупнейшими боевыми операциями времен Второй мировой войны.

Читайте также: Крупнейшие военные учения с 1981 года: большие затраты и важная информация

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу отметил, что в рамках учений «Восток-2018» будет задействовано около 300 тыс. военных, 36 тыс. танков, бронетранспортеров и другой техники, а также больше тысячи вертолётов, самолётов и БПЛА.

Читайте также: Россия пригласила блок НАТО понаблюдать за учениями «Восток-2018»