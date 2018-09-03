Санкт-Петербург, 3 сентября, 2018, 07:26 — ИА Регнум. Несовершеннолетний водитель квадроцикла погиб вечером 2 сентября в Зеленогорске под Петербургом.

Квадроцикл

Примерно в 22:35 на нерегулируемом перекрёстке улицы Красноармейской и Приморского шоссе 17-летний юноша совершил столкновение с автомобилем Kia Rio, после чего врезался в дерево и загорелся.

«В результате ДТП водитель квадроцикла погиб. По данному факту проводится проверка», — сообщили ИА REGNUM в УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.