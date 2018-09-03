Генуя, Италия, 3 сентября, 2018, 07:26 — ИА Регнум. «Наполи» потерпел разгромное поражение от «Сампдории» в матче третьего тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счётом 0:3.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбольный разгром

В составе «Сампдории» дубль оформил нападающий Грегоре Дефрель. Ещё один мяч забил форвард Фабио Квальярелла.

В настоящий момент «Наполи», набрав шесть очков, занимает пятое место в чемпионате Франции. В активе «Сампдории» три очка и 13-е место.

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