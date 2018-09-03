Москва, 3 сентября, 2018, 07:23 — ИА Регнум. Названы пять лучших кроссоверов среди тех, что были представлены в рамках Московского международного автосалона — 2018. Список был опубликован 2 сентября на портале SpeedMe.

order_242 Автомобиль Haval

На первое место эксперты поставили китайский SUV Haval F7, который в 2019 году начнут производить на заводе, расположенном в Тульской области. Вторую строчку занял специальный вариант Hyundai Santa Fe Black and Brown, третью — Geely SX11. В топ-5 также вошли концепт-кар Lada 4×4 Vision и Renault Arkana.

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Напомним, Московский автосалон продолжит свою работу до 9 сентября 2018 года. На выставке президент «АвтоВАЗа» Ив Каракатзанис сообщил, что производство Lada 4×4 Vision начнётся не раньше 2022 года.