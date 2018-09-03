Магадан, 3 сентября, 2018, 07:26 — ИА Регнум. Жители микрорайона Новая Весёлая в Магадане массово отравились водопроводной водой. Прямых подтверждений того, что причиной отравления стала водопроводная вода, нет, но есть массовая госпитализация с симптомами отравления жителей района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Колымы.

AVRS Некачественная вода

Читайте также: Магаданцы жалуются, что их травят водопроводной водой с запахом фекалий

По информации руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ангелины Рубцовой, в результате анализа проб воды в ней обнаружены передающиеся воздушно-капельным путём антигенные аденовирусы и повышенное содержание кишечной палочки.

В инфекционную больницу с 29 по 31 августа обратились 15 жителей микрорайона Новая Весёлая, в том числе 8 детей. Из них госпитализация потребовалась 10 маганадцам. По словам руководителя регионального минздрава Ирины Лариной, прямых свидетельств отравления водопроводной водой не получено, но все заболевшие либо живут в микрорайоне Новая Веселая, либо побывали в гостях у местных жителей.

Директор «Водоканала» Анатолий Попов рассказал, что пока его предприятие занимается доведением до жителей водопроводной воды надлежащего качества и выявлением источника загрязнения. В качестве превентивных мер в воде, поступающей в квартиры жителей Магадана, была увеличена доля хлора.

«Это мы сделали не из-за каких-либо опасений, мера превентивная. Также в настоящее время проводим техническое обследование водопроводных сетей, прилегающих к микрорайону Новая Веселая. Ко вторнику будут результаты. Добавлю, что подобная ситуация произошла впервые за 15 лет», — подчеркнул Анатолий Попов.

Холодное водоснабжение микрорайона Новая Веселая (порядка 700 жителей) приостановлено на время проведения дезинфекции сетей. Питьевую воду людям подвозят автоцистернами.

Временно исполняющей обязанности главы Колымы поручил установить виновных в коммунальной аварии в кратчайшие сроки и обещал держать этот вопрос на контроле.

«Мы должны оперативно реагировать на такие сообщения. Кроме того, я хочу быть уверен в том, что источник загрязнения выявлен, и причина устранена», — также отметил Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, посты с призывами разобраться в последствиях коммунального ЧП жители Магадана публиковали в соцсетях. Люди считают, что отравились водопроводной водой после аварии в системе водоснабжения, о которой их никто не счёл нужным предупредить.

«Вот уже несколько дней в дома жителей района Новая Весёлая поступает вода, непригодная для использования! Она мутная и жутко воняет фекалиями. Это связано с аварией в системе водоснабжения. Но по каким-то причинам это умалчивается. Подвоз питьевой воды не организован», — жаловалась жительница города, которая попала в больницу с ребёнком.