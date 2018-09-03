Москва, 3 сентября, 2018, 07:15 — ИА Регнум. В Лондоне на Интерконтинентальной бирже 31 августа цена на нефть марки Brent вела себя очень противоречиво — от роста к снижению. Но в результате к закрытию торгов 31 августа цена Brent все-таки упала на 0,45% до $77,42 за баррель. В течение дня нефть пощупала отметку в $78,14 за баррель, но на этом уровне не смогла удержаться и к закрытию упала даже ниже $77,50 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Видимо, нефтяные «быки» пока не готовы форсировать рост. 31 августа вечером вышли данные Baker Hughes о количестве активных нефтедобывающих платформ в США, которое за неделю выросло, но всего на две единицы, с 860 до 862. Но рынок ждет более важной информации об операционных результатах ОПЕК за август.

Напомним, что в июле участники соглашения «ОПЕК+» выполнили его только на 109% вместо прежних 120−130%. Теперь на рынке ожидают, что добыча нефти будет увеличиваться. Исходя из изложенного, в начале недели баррель нефти марки Brent опять будет торговаться в рамках $77−78,30.

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