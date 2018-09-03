Иркутск, 3 сентября, 2018, 07:14 — ИА Регнум. В Иркутской области найден разрушенным пропавший 2 сентября частный вертолет Ми-8, сообщает пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС РФ.

FaceMePLS Вертолёт Ми-8

По данным ведомства, воздушное судно было найдено на территории Казачинско-Ленского района.

«По визуальным данным с воздуха, вертолёт разрушен, людей рядом нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что место падения Ми-8 находится в 290 км на юго-восток от города Усть-Кут. В настоящее время специалисты ищут возможность посадки авиатехники как можно ближе к месту падения.

Напомним, по данным следствия, на борту Ми-8 находились три члена экипажа. Вертолет вылетел 2 сентября из аэропорта Усть-Кута в Казачинско-Ленский район. Экипаж воздушного судна, который так и не вышел на связь, должен был провести аэросъемку.