Чанша, Китай, 3 сентября, 2018, 07:07 — ИА Регнум. Китайский офицер полиции успешно спас семью, предложив похитителям себя в обмен на трех жителей, которые были взяты в заложники в одной из квартир города Лоуди в провинции Хунань в центральной части Китая, сообщает 30 августа агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция Китая

Полицейский по имени Хуан Цихуань сдался похитителям в обмен на мужчину, взятого в заложники. Сам же похититель являлся братом одного из заложников. Полицейский уговорил преступника отпустить семью спустя пять часов переговоров, во время которых Хуану угрожали расправой при помощи ножа. С несколькими ранениями полицейского героя отправили в госпиталь, семью удалось освободить.

Напомним, что ранее в США был похищен китайский бизнесмен. Власти Лос-Анджелеса предлагают $150 тыс. за информацию, способствующую поимке преступника.