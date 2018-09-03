Пекин, 3 сентября, 2018, 06:47 — ИА Регнум. Археологи обнаружили в провинции Шэньси на северо-востоке Китая культурные реликвии в буддистском гроте, относящиеся к временам правления династии Мин (1368−1644), сообщает 2 сентября агентство Синьхуа.

Axb3 Буддистская живопись

Находка была сделана в уезде Суйдэ, который находится в юрисдикции города Юйлинь. Было обнаружено шесть глиняных гротов, из которых самый глубокий достигает 5,7 метров. На месте были обнаружены скульптуры, фрески и каменные дверные карнизы, сообщили археологи.

Таким образом, находка являет из себя первые руины буддистских гротов времен династии Мин, которые были найдены в провинции. По словам исследователя Института археологии провинции Шэньси Ху Чуньбо, находки дают новый ценнейший материал для исследований распространения племён, а также культурных обменов во времена династии Мин.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа стало известно о поимке полицией Тибета 16 подозреваемых в расхищении гробниц. В частности, у них было найдено порядка 50 реликвий, включая статуи Будды, бронзовые орудия и прочие артефакты.