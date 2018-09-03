Казань, 3 сентября, 2018, 06:31 — ИА Регнум. Из бюджета Казани на утилизацию снега на стационарных снегоплавильных пунктах планируется потратить почти 40 млн рублей. Аукцион по выбору исполнителя на муниципальный контракт пройдёт 20 сентября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Снег

Начальная общая цена лота составляет 39 999 616,03 рубля. Заказчиками по контракту выступают сразу пять муниципальных казённых учреждений — администрация Вахитовского и Приволжского районов исполкома Казани, администрация Авиастроительного и Ново-Савинского районов исполкома, администрация Кировского и Московского районов исполкома, администрация Советского района и комитет внешнего благоустройства исполкома. Услуга должна быть оказана в период с 15 октября по 31 декабря 2018 года.

В техническом задании уточняется, что комитет внешнего благоустройства исполкома предоставит 7 621,26 тонн по цене 131,47 рубля за каждую при общей начальной цене закупки 1 001 967,05 рубля. Администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов — 40 503 тонн по 131,47 рубля за каждую при начальной цене 5 324 929,41 рубля, администрация Вахитовского и Приволжского районов — 136 405 тонн при начальной общей цене 17 933 165,35 рубля, администрация Кировского и Московского районов — 60 620 тонн при начальной общей цене 7 969 711,4 рубля и администрация Советского района 59 099,74 тонны при начальной общей цене 7 769 842,82 рубля.

Аванс по контракту не предусмотрен.

«Настоящий контракт является сделкой, совершенной под отлагательным условием — наличием лимита финансирования контракта в бюджете муниципального образования г. Казани». «В случае отсутствия бюджетного финансирования и невозможности выполнения обязательств по настоящему контракту в установленные сроки стороны освобождаются от ответственности», — отмечается в проекте контракта.