Нью-Йорк, США, 3 сентября, 2018, 06:18 — ИА Регнум. Американская теннисистка Слоан Стивенс одержала победу над представительницей Бельгии Элизе Мертенс в четвёртом круге Открытого чемпионата США — US Open. Матч, продолжавшийся 1 час 26 минут, завершился со счётом 6:3, 6:3.

Carine06 Слоан Стивенс

Стивенс допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. Мертенс сделала один эйс, допустила две ошибки на подаче и реализовала два брейка.

В четвертьфинале Стивенс встретится с представительницей Латвии Анастасией Севастовой, которая обыграла украинскую теннисистку Элину Свитолину.

Читайте также: Севастова обыграла Свитолину и вышла в четвертьфинал US Open