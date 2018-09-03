Нанкин, Китай, 3 сентября, 2018, 06:12 — ИА Регнум. Велосипедист был освобожден от уголовной ответственности по случаю, приведшему к смерти водителя в города Куньшань в провинции Цзянсу на востоке Китая, сообщили в местной полиции и прокуратуре, передает агентство Синьхуа.

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Инцидент произошел около 21:30 по местному времени 27 августа. В городе Куньшань 41-летний велосипедист Юй Хаймин двигался по велосипедной дорожке, а автомобиль BMW с находившимся за рулем 36-летним Лю Хайлуном чуть было не врезался в него.

Лю вышел из машины и напал на Юя, нанося удары в шею, поясницу и по ногам, используя длинный нож. Юй вырвал нож у нападавшего ударил агрессора несколько раз, что привело к смерти Лю от полученных травм. Расследование показало, что Лю во время вождения автомобиля был пьян.

Правоохранители пришли к выводу, что действия Юя находились в рамках допустимой самообороны, и он не должен нести уголовную ответственность за совершенное убийство. Уголовное дело было закрыто.