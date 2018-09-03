Красноярск, 3 сентября, 2018, 06:04 — ИА Регнум. В Красноярске новый учебный год начался для более 111 тысяч школьников. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Красноярска, это почти на 4,5 тысячи человек больше, чем в прошлом учебном году — рекордное количество.

Школьники

В том числе в первый раз за парты сели 13 тысяч детей. А для 5 тысяч человек наступил последний год обучения в школе.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, всего школы Красноярского края приняли более 347 тысяч учеников, в том числе более 38 тысяч первоклассников.