Нью-Йорк, США, 3 сентября, 2018, 06:01 — ИА Регнум. Уровень смертности среди мигрантов и беженцев в районе Средиземного моря резко возрос в 2018 году и достиг рекордного с начала миграционного кризиса показателя. Об этом говорится в ежегодном докладе Агентства ООН по делам беженцев.

U.S. Navy Беженцы в Средиземном море

По данным за период с января по июль, в Средиземном море погибает каждый 18-й мигрант, тогда как годом ранее регистрировался один смертельный случай на 43 мигранта.

Кроме этого, растёт число мигрантов, пропавших без вести по пути через Средиземное море. На сегодняшний день таковых насчитывается более 1600 человек.

При это в ООН сообщают, что в текущем году общее количество вынужденно перемещённых лиц, которые прибывают в Европу, сократилось на 42%.

Для исправления ситуации в УВКБ ООН призывают выработать региональный подход к спасению мигрантов в Средиземном море.