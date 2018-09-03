Пекин, 3 сентября, 2018, 05:47 — ИА Регнум. Министерство общественной безопасности Китая назначило 110 представителей из всех областей жизни в качестве контроллеров за действиями полиции, сообщает 2 августа агентство Синьхуа.

Beijing Patrol Китайские полицейские

В состав контроллеров вошли государственные законодатели и политические советники, а также представители рабочих и фермерских низов, говорится в заявлении министерства, опубликованном ранее. Помимо действий полиции, наблюдатели также будут отслеживать поведение членов Компартии Китая, а также следить за работой чиновников сферы общественной безопасности.

Отмечая незаменимую роль этих наблюдателей, главный инспектор Центральной комиссии КПК по надзору за дисциплиной Дэн Вэйпин призвал их вовремя сообщать о всех выявленных несоответствиях и нарушениях.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Китая стараются сделать систему контроля за госслужащими и членами Компартии более гибкой и эффективной, поскольку вопрос борьбы с коррупцией и ненадлежащим поведением во власти выведен председателем КНР Си Цзиньпином на общегосударственной уровень.

Китайские власти пытаются создать систему, при которой контроль будет осуществляться сразу несколькими инстанциями и общественными группами.