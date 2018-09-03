Дублин, 3 сентября, 2018, 05:42 — ИА Регнум. Ирландская рок-группа объявила о намерении продолжить турне после того, как её солист Боно потерял голос во время выступления 1 сентября в Берлине. Об этом сообщается на официальной странице коллектива в Instagram.

Peter Neill Боно

«Я посетил прекрасного врача и с его помощью я смогу полностью восстановить голос на оставшуючя часть тура», — приводится в сообщении комментарий Боно.

Артист отметил, что какое-либо серьёзное заболевание у него было исключено. Он поблагодарил поклонников за поддержку, отметив, что группа даст концерт в Берлине 13 ноября.

Как передавало ИА REGNUM , ранее выступление U2 на площадке Mercedes-Benz Arena в столице ФРГ было прекращено после исполнения нескольких песен. Позднее на официальном сайте группы появилось сообщение о том, что её вокалист «полностью потерял голос».