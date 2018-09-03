Иркутск, 3 сентября, 2018, 05:28 — ИА Регнум. С начала 2018 года уровень воды в озере Байкал поднялся на 96 см, сообщила начальник отдела гидропрогнозов Иркутского гидрометцентра Наталья Якимова.

Fanzuga Байкал

Специалист объяснила, что вода поднялась из-за сильных снегопадов, дождей и половодья на реках, впадающих в озеро. По состоянию на 30 августа уровень воды в Байкале составлял 456,67 м ТО.

При этом за весь 2017 год наполнение составило 36 см.

Якимова отметила, что с 2014 года по начало 2018 года на Байкале фиксировалось затяжное природное маловодье. Снега и дождей было 50−70% от нормы, приток составлял 30−50% нормы.

«Экосистема Байкала существует миллионы лет при переменном уровне режима, он имеет природный цикличный характер», — цитирует Наталью Якимову «Байкал Инфо».

По её словам, до этого маловодье на Байкале фиксировалось с 1976 по 1982 годы.

«Я бы не стал торопиться утверждать, что маловодный цикл на Байкале закончился», — комментирует член Ангаро-Байкальского бассейнового совета, российский координатор коалиции «Реки без границ» Александр Колотов.

По его словам, в 2014 году тоже были надежды на наступление многоводного периода, но в последующие годы обмеление Байкала лишь усугубилось.

«Впрочем, сейчас любая экстремальная ситуация на Байкале — что маловодье, что многоводье — всё равно обнажает фундаментальные проблемы управления всем Ангаро-Байкальским бассейном. Сразу оказывается, что ключевой регулятор уровня воды в озере — Иркутская ГЭС — не может использовать весь возможный диапазон своей работы: слишком низкий расход байкальской воды через плотину приводит к обнажению критически важных водозаборов на Ангаре, слишком высокий расход — к подтоплению застроенных участков ангарской поймы. Эти проблемы с водозаборами и застройкой надо было решать ещё вчера, но по факту никто не занимается их решением сегодня и не планирует решать их завтра. А значит, любое маловодье и многоводье на Байкале гарантированно становится опасным явлением», — сказал Александр Колотов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

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Напомним, Байкал — это древнейшее и самое глубокое озеро в мире. В нём сосредоточено 23 тыс. км3 (20%) мировых запасов поверхностных пресных вод. В том числе из-за своей уникальности озеро испытывает огромную антропогенную нагрузку. Новости и актуальные комментарии о состоянии уникального озера читайте в проекте ИА REGNUM «Байкал — великий и уязвимый».