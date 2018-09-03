Куньмин, Китай, 3 сентября, 2018, 05:03 — ИА Регнум. Пять человек стали жертвами наводнения, еще 16 пропали без вести в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает 2 сентября агентство Синьхуа.

Paul Gonzalez Ливень в Китае

Наводнение было вызвано сильными дождями, обрушившимися на деревню Мэндун, уезд Малипо ранним утром по местному времени 2 сентября, сообщили местные власти. Катастрофа привела к тому, что пять человек получили ранения помимо указанных выше жертв и пропавших без вести. Были повреждены дома, отрезано электричество и коммуникации, а также произошли обвалы грунта.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате мощных ливней 40 тыс. человек пострадали в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая на юге страны.