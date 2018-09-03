Рио-де-Жанейро, Бразилия, 3 сентября, 2018, 04:46 — ИА Регнум. Национальный музей Бразилии в Рио-де-Жанейро оказался уничтожен в результате крупного пожара вечером 2 сентября, передаёт телеканал Globo.

taurus_br Национальный музей Бразилии в Рио-де-Жанейро

Как сообщается, возгорание произошло уже после закрытия музея, поэтому в результате инцидента никто не пострадал. Между тем, оказались утрачены многочисленные артефакты и предметы из почти 20-миллионной коллекции музея.

Телеканал приводит кадры с места пожара, на которых видно, что все три этажа здания изнутри полностью охвачены огнём. Причина пожара на данный момент не установлена.

Музей был учреждён в 1818 году королём Португалии Жуаном VI и в июне текущего года отметил свой 200-летний юбилей.

В музее располагалась одна из крупнейших в Северной и Южной Америке коллекций южноамериканских и египетских мумий, индейской посуды, различных изделий из бронзы, камня и дерева, а также животных, насекомых, минералов, метеоритов, окаменелостей и прочих экспонатов.