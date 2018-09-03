Пекин, 3 сентября, 2018, 04:34 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин встретился 2 сентября с генсеком ООН Антониу Гутеррешем в преддверии Пекинского саммита Форума сотрудничества Китай — Африка (FOCAC), запланированного с 3 по 4 сентября, сообщает агентство Синьхуа.

sanjitbakshi Флаг ООН

Назвав ООН «флагом многосторонности», Си заявил, что мир как никогда нуждается в многосторонности и более крепкой ООН в мире растущей односторонности и протекционизма для поддержания международного порядка и системы глобального управления.

Кроме того, председатель Си отметил, что, налаживая сотрудничество и дружбу с Африкой в формате «общей судьбы», Китай не дёргает за политические струны, но лишь ищет возможности для осуществления общего интереса и сотрудничества с Африкой создавая рабочие места и улучшая качество жизни африканцев.

Гутерреш, в свою очередь отметил, что проблемы Африки всегда находятся в повестке дня ООН, а его участие в Пекинском саммите тому подтверждение. Он также одобрил действия Китая в борьбе за многосторонность, а также активную защиту многостороннего порядка и улучшения системы глобального управления.

Напомним, что Пекинский форум Саммита сотрудничества Китай — Африка (FOCAC) продлится с 3 по 4 сентября. Его задачей является налаживание отношений между Китаем и странами Африки, в том числе и в формате «Нового шелкового пути», который позволяет Китаю получить лучший доступ к африканским ресурсам.