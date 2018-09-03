Атамановка, Забайкальский край, 3 сентября, 2018, 04:23 — ИА Регнум. Авария с участием легкового автомобиля и поезда с цистернами произошла 3 сентября в Забайкальском крае, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Товарный поезд

Как уточняется, ЧП произошло на железнодорожном переезде в районе населённого пункта Атамановка Читинского района.

По информации телеканала «Рен ТВ», в результате аварии погиб один человек и ещё трое пострадали.

На месте в настоящее время работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.