Бишкек, 3 сентября, 2018, 03:44 — ИА Регнум. Динамика экономических взаимоотношений между Турцией и Киргизией отстает от уровня двусторонних политических связей. Об этом заявил президент Сооронбай Жээнбеков на заседании высшего совета стратегического сотрудничества между Турцией и Киргизией, состоявшемся в рамках визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Бишкек, пишет пресс-служба главы государства.

President.kg Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Киргизию

Киргизстанский лидер отметил, что «Турция занимает особое место в сфере внешней торговли Киргизии».

"Мы должны определить приоритетным направлением наших отношений торгово-экономическую сферу. Мы должны приложить все усилия, чтобы добиться повышения объема торгового оборота между нашими странами до $1 млрд (68 млрд рублей)», — сказал он.

Также Жээнбеков акцентировал внимание на необходимости оказывать более значительную поддержку инициативам предпринимателей, желающих вложить свои инвестиции, и создавать для бизнеса еще более благоприятные условия.

«Киргизия проводит необходимую работу по сокращению бюрократических препятствий, модернизации экономики и инновационного развития. В данном процессе особое место занимают иностранные инвестиции. Киргизия обладает значительным энергетическим потенциалом и играет стратегически важную роль в развитии транспортного потенциала в регионе», — добавил он.

Подводя итог, президент Киргизии поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за помощь в подготовке и проведении третьих Всемирных игр кочевников и сообщил, что следующее такое международное спортивное мероприятие пройдет в Турции.

ИА REGNUM напоминает, что в 1994 году объем торговли между Киргизией и Турцией составлял лишь $20 млн (1,36 млрд рублей по текущему курсу). За последние 23 года этот показатель вырос в 18 раз и по итогам 2017 года достиг $356 млн (24,2 млрд рублей).

Отметим, что первые и вторые Всемирные игры кочевников состоялись в Киргизии в сентябре 2014 года и в сентябре 2016 года. Третьи Игры стартуют сегодня, 2 сентября, и вновь пройдут на побережье озера Иссык-Куль.

Участие в этом спортивном мероприятии примут около 2 тысяч атлетов из 53 стран мира. Они будут состязаться в 37 спортивных дисциплинах. Всего будет разыграно 594 медали. Призовой фонд Игр кочевников превышает 26,3 млн рублей.