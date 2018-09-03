Москва, 3 сентября, 2018, 03:40 — ИА Регнум. Сотрудник полиции, погибший в результате нападения неизвестного на станции метро «Курская» в Москве, служил в правоохранительных органах последний день, сообщается в Telegram-канал Mash.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Как отмечается, 23-летний Андрей Р. уже подписал рапорт на увольнение и отрабатывал последнюю смену. У погибшего остались жена и дочь.

Напомним, сотрудник 4-го отдела УВД на Московском метрополитене был убит на станции метро «Курская» Кольцевой линии поздно вечером 2 сентября. Злоумышленник открыл стрельбу в стража порядка, когда тот попытался проверить у него документы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Для поимки преступника в Москве объявлен план «Сирена».