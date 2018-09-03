Атланта, США, 3 сентября, 2018, 03:24 — ИА Регнум. Десятый сезон американского мультипликационного сериала «Время приключений» (Adventure Time) станет последним, сообщает издание Variety.

Цитата из м/ф «Время приключений». Реж. Ларри Лэйчлитер. 2010-2018. США — Канада Песня

Как сообщается, заключительная серия мультсериала выйдет на телеканале Cartoon Network в понедельник, 3 сентября.

Создатели сериала выразили надежду, что концовка мультфильма понравится его поклонникам. «Мы очень счастливы, что люди смотрели наш сериал и он им нравился», — заявил исполнительный продюсер Адам Муто.

Мультсериал о приключениях мальчика Финна и пса Джейка вышел на экраны в 2010 году. Персонажи становились героями сюрреалистичных историй, происходящих в постапокалиптическом мире под названием Ууу. Своеобразный стиль сериала нашёл многочисленных поклонников как среди детей, так и среди взрослых.