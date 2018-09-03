Казань, 3 сентября, 2018, 03:22 — ИА Регнум. Мандат ушедшего руководить министерством здравоохранения Марата Садыкова получил самовыдвиженец Рустем Хасанов, за него на довыборах в Госсовет Татарии 2 сентября 2018 года отдали больше всего голосов — 25,3%. Явка в целом составила 25,3%, выборы признаны состоявшимися, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

TY-214 Здание Госсовета Татарии

Довыборы в Госсовет РТ проходили по Чуйковскому одномандатному округу №8, куда входит часть Казани. В этот день работало 24 избирательных участка, 23 из которых были оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней.

Из 52 288 избирателей досрочно проголосовали 53, а 2 сентября на участки пришли 13 231 человек — 25,3%.

«Выборы прошли спокойно, всем участникам избирательного процесса был обеспечен свободный доступ в помещения для голосования», — отметили в Центризбиркоме РТ.

Была проведена проверка по жалобе, что на Казанском авиационном заводе им. Горбунова служебной запиской глав подразделений предприятия просят организовать голосование. Комиссия направила в адрес руководства завода письмо о недопустимости подобных действий и попросило проверить сведения, изложенные в жалобе. На заводе с автором записки была проведена разъяснительная беседа.

Других нарушений в день выборов не отмечалось. На 10:00 явка составляла 2,85%, на 12:00 — 6,42%, на 15:00 — 13,85%, достигнув к 18:00 — 21,15%.

Напомним, из семерых кандидатов, подавших документы на участие, регистрацию прошли лишь трое. Помимо самовыдвинувшегося Рустема Хасанова в списке были представитель ЛДПР Марсель Габдрахманов и кандидат партии «Коммунисты России» Василий Новиков. Кандидату от КПРФ Алексею Серову, которого называли в числе возможных победителей, было отказано в регистрации, а отделение «Единой России» не выдвигало своего представителя.

38-летний Рустем Хасанов, который победил на довыборах, является генеральным директором и владельцем ООО «Реставратор». Основной вид деятельности компании — строительство зданий, компания неоднократно участвовала в госзакупках. Хасанов также был владельцем ликвидированной в марте 2018 года компании с основным видом деятельности — денежное посредничество. Он же является директором благотворительного фонда помощи детям, лицам с ограниченными возможностями и малообеспеченным «День добрых дел», существующего с 2012 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 сентября 2018 года в единый день выборов в 42 районах Татарии пройдут довыборы депутатов органов местного самоуправления, в том числе по два мандата предстоит распределить в Казани и Набережных Челнах. По районам-участникам единого дня выборов зарегистрировано свыше 176 тыс. избирателей.

В этот день предстоит распределить 246 мандатов, на которые претендуют 622 кандидата.