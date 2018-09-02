Владивосток, 3 сентября, 2018, 02:58 — ИА Регнум. Автомобиль «Урал» с военнослужащими попал в ДТП 3 сентября в Приморском крае, передаёт телеканал «Рен ТВ».

Vitaly V. Kuzmin Грузовик «Урал

Как сообщается, авария произошла в районе населённого пункта Романовка Шкотовского района.

Местное издание «Дейта.RU» сообщает со ссылкой на очевидцев, что грузовик с вооружённым морскими пехотинцами упал в кювет. Отмечается, что в районе ЧП идёт сильный ливень. Сотрудники ДТП к месту пока не прибыли.

По предварительным данным, погибших в результате аварии нет. Подробности произошедшего уточняются.