Грозный, 3 сентября, 2018, 02:27 — ИА Регнум. Главный тренер грозненского футбольного клуба «Ахмат» Игорь Ледяхов подал в отставку после победы над «Уфой» в матче шестого тура чемпионата Российской премьер-лиги. Об этом сообщил 3 сентября глава Чечни и почётный президент «Ахмата» Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.

Антон Зайцев Игорь Ледяхов

«Этот матч стал последним для Игоря Ледяхова в должности главного тренера нашей команды. Он по своей инициативе подал в отставку. Она была принята руководством клуба», — написал Кадыров.

Глава Чечни отметил, что в настоящее время рассматривается несколько кандидатур на освободившуюся должность. «Думаю, что этот вопрос будет решён без особой задержки», — отметил он.

В пресс-службе «Ахмата» сообщили, что временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Руслан Идигов.

Напомним, вечером 2 сентября на стадионе спорткомплекса «Ахмат-Арена» в Грозном «Ахмат» одержал победу над «Уфой» со счётом 2:1.