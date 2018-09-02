Вашингтон, 3 сентября, 2018, 01:07 — ИА Регнум. Белый дом выпустил памятные монеты в честь состоявшегося в Хельсинки саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Фотографию монеты опубликовал журналист The New York Times Кеннет Фогель в своём микроблоге в Twitter.

Twitter.com/kenvogel Монеты в честь встречи Трампа и Путина в Хельсиники

На одной из сторон сувенирной монеты изображён Кафедральный собор в Хельсинки на фоне флагов США и РФ. По кругу выбиты имена лидеров двух стран, а ниже указана дата саммита и нанесены надписи на русском и английском языках: «Встреча на высшем уровне», «Саммит Белого дома и Кремля».

На другой стороне монеты изображены американский «борт номер один» и печать президента США.

https://twitter.com/kenvogel/status/1036279842633916416

Сообщается, что с 31 августа монету можно заказать на официальном сайте Белого дома. Стоимость её составляет $100.

Напомним, встреча президентов России и США, в ходе которой прошли первые полноформатные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа, состоялась в столице Финляндии 16 июля 2018 года.